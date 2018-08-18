المحكمة ترفض اصدار مذكرة توقيف حاكم مقاطعة كيونغ سانغ الجنوبي في قضية تزوير الرأي العام

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رفضت المحكمة المركزية في سيول يوم السبت طلب المحقق الخاص "هوه ايك بوم" لإصدار مذكرة اعتقال في حق حاكم مقاطعة كيونغ سانغ الجنوبي "كيم كيونغ سو" بسبب تورطه المزعوم في فضيحة تزوير الرأي على الإنترنت.وقالت المحكمة إنها لا ترى ضرورة لاعتقال كيم لكون فرص هروبه بسبب التهم الموجهة اليه ضئيلة، كما أنه لا توجد أدلة كافية قد يحاول تدميرها.وكانت النيابة قد طلبت مذكرة توقيف لكون كيم قد حضر في نوفمبر 2016 عرضا لبرنامج حاسوبي يرفع بشكل مصطنع عدد إشارات الاعجاب على المقالات الإخبارية على الإنترنت، ومن ثم أعطى موافقته لـ "كيم دونغ وون"، وهو مدون محترف يعرف باسم "دراكنغ، للمضي قدما واستخدام البرنامج.غادر المحافظ مركز الاعتقال في سيول في الساعة الواحدة والنصف من صباح يوم السبت حيث كان ينتظر قرار المحكمة بشأن المذكرة، وأعرب عن أسفه بشأن ما آل إليه التحقيق، واصفا دوافع المحققين بالسياسية.