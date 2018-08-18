رئيس الوزراء يغادر إلى إندونيسيا لحضور دورة الألعاب الآسيوية

Photo : YONHAP News

غادر رئيس الوزراء "لي ناك يون" إلى إندونيسيا صباح السبت لحضور مراسم افتتاح دورة الألعاب الآسيوية.سيلتقي لي أثناء تواجده في إندونيسيا بنائب رئيس الوزراء الكوري الشمالي "ري ريونغ نام" الذي سيحضر الألعاب الأسيوية في جاكرتا هو الآخر.ويمكن للرجلين أن يلتقيا خلال حفل الافتتاح أو خلال مباراة فريق كرة السلة النسائي المشترك بين الكوريتين يوم الاثنين.دعا الرئيس الإندونيسي "جوكو ويدودو" رسميا الرئيس "مون جي-اين" والزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون" إلى حفل الافتتاح، غير أن كلا الزعيمين قرر عدم الحضور.بعد حفل الافتتاح المقرر إقامته اليوم السبت، يزور رئيس الوزراء لي يوم الأحد قرية الرياضيين الكوريين الجنوبيين، كما سيشجع الرياضيين الكوريين الجنوبيين في منافسات التايكواندو، ليلتقي في وقت لاحق بالكوريين المقيمين في إندونيسيا.وسيحضر رئيس الوزراء أيضا مباراة فريق كرة السلة الكوري الموحد ضد الهند يوم الإثنين، وسيقوم بعد ذلك بزيارة مجاملة للرئيس ويدودو.