[الألعاب الآسيوية] الكوريتان تسيران معا في حفل الافتتاح

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سارت كوريا الجنوبية والشمالية تحت راية واحدة في حفل افتتاح دورة الألعاب الآسيوية الثامنة عشرة في العاصمة الاندونيسية جاكرتا اليوم السبت.حملت "ليم يونغ هوي"، قائدة فريق كرة السلة النسائي في كوريا الجنوبية، علم كوريا الموحدة رفقة لاعب كرة القدم الكوري الشمالي "جو كيونغ تشول" خلال دخول موكب الرياضيين إلى ملعب جيورا بونغ كارنو الذي احتضن الافتتاح.وخلال دخول رياضي الكوريتين أرضية الملعب، وقف رئيس وزراء كوريا الجنوبية "لي ناك يون" ونائب رئيس الوزراء الكوري الشمالي "ري ريونغ نام" من مقاعديهما على المنصة الشرفية رافعين يديهما معا.سبق للكوريتين الدخول تحت علم كوريا الموحدة في دورات رياضية دولية عدة منذ أولمبياد سيدني 2000، وبلغ عددها الإجمالي اليوم 11، كان آخرها في دورة الألعاب الأولمبية الشتوية في بيونغ تشانغ بكوريا الجنوبية شهر فبراير الماضي.تهدف كوريا الجنوبية في هذه الدورة إلى الفوز بأكثر من 65 ميدالية ذهبية، حتى تحتل المركز الثاني في ترتيب الميداليات للمرة السادسة على التوالي.يشارك أكثر من ألف رياضي كوري جنوبي في 39 رياضة في دورة الألعاب الآسيوية 2018 المقامة في جاكرتا وباليمبانغ حتى الثاني من سبتمبر، حيث يتنافس حوالي 11 ألفا و300 رياضي من 45 دولة آسيوية في 40 رياضة.