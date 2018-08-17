[الألعاب الآسيوية]اول ميدالية ذهبية لكوريا الجنوبيةفي التايكوندو

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فاز لاعب التايكوندو الكوري الجنوبي " كانغ مين سونغ " بأول ميدالية ذهبية لكوريا الجنوبية في دورة الألعاب الآسيوية الثامنة عشرة والتي تجرى حاليا في جاكرتا. البطل الكوري البالغ من العمر 20 عاما تمكن من التغلب علي اللاعب الإيراني " كوروش بختيار " في نهائي منافسات " بومسيه " للفردي رجال ليحرز الميدالية الذهبية في المباراة التي اقيمت يوم الأحد. وكان النجم كانغ قد وصل الي المباراة النهائية بعد تغلبه علي اللاعب الماليزي " شي وو يان " في الدور ربع النهائي ثم تجاوز اللاعب " بونغ بورن " من تايلاند في نصف النهائي قبل أن يتمكن من أحراز الميدالية الذهبية. وايضا كان الفريق الكوري الجنوبي للرجال المكون من الثلاثي " هان يونغ هون ، كانج وان جين و كيم سون هو" قد تمكن من تحقيق الميدالية الذهبية الثانية وذلك بعد فوزه علي الفريق الصيني بنتيجة 8.45 نقطة مقابل 8.02 . وعلي صعيدا أخر ضمن ألعاب جاكرتا ، حققت اللاعبة الكورية الجنوبية " يون جيه هيه " الميدالية البرونزية في منافسات " بومسيه " للفردي سيدات، وذلك بعد هزيمتها في مبارة نصف النهائي امام اللاعبة الإندونيسية " ديفيا روزمانار". يذكر أن ألعاب " بومسيه " في التايكوندو هي منافسة تتطلب من لاعب التايكوندو ابراز مهارات الحركات الهجومية والدفاعية للفنون القتالية الكورية، وقد تم ادراجها رسميا في نظام دورة الألعاب الآسيوية للمرة الأولى حاليا في جاكرتا.