الرياضة فوز فريق الرماية الكوري المزدوج بالميدالية الفضية في مسافة10 امتار في الهواء الطلق

حقق فريق الرماية الكوري الجنوبي المزدوج الميدالية الفضية في منافسات الرماية بالمسدس لمسافة 10 أمتار في الهواء الطلق. وكان الفريق الكوري المكون من اللاعب " كيم مين جونغ " و اللاعبة " لي ديه ميونغ " قد تمكن من حصد 467.6 نقطة في المنافسات التي جرت في ميدان الرماية في مركز جاكابارينغ الرياضي في مدينة باليمبانغ، الا انه حل في المركز الثاني خلف الفريق الصيني الذي تمكن من جمع 473.2 نقطة. تجدر الاشارة الي أن هذه هي ثامن ميدالية تحققها اللاعبة " لي ديه ميونغ " في دورة الألعاب الآسيوية ، فيما تعتبر الميدالية الاولى التي بفوز بها اللاعب كيم. وبهذا تكون النجمة لي قد تمكنت من تحقيق ميدالية على الأقل في أخر اربع دورات علي التوالي، وذلك ابتداءً من الدوحة 2006 حيث فازت بميدالية فضية وبرونزية ثم بثلاث ميداليات ذهبية في عام 2010، قبل ان تحقق ميداليتين ذهبية وفضية في البطولة التي اقيمت في إنتشون 2014.