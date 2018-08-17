بولتون: الكوريتان تتفقان على نزع السلاح النووي في غضون عام

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قال مستشار الأمن القومي بالبيت الأبيض "جون بولتون" إن الكوريتين قد اتفقتا على نزع السلاح النووي من شبه الجزيرة الكورية في غضون عام.وأضاف "بولتون" في تصريح لشبكة "إيه بي سي" الأمريكية أن الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" يسعى لإجراء حوار مع الزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون" بناء على ذلك الاتفاق.وقال إن وزير الخارجية الأمريكي "مايك بومبيو" سيقوم بجولة رابعة إلى بيونغ يانغ قريبا، معربا عن أمله في إجراء لقاء بين "بومبيو" والزعيم "كيم جونغ أون".وكان الوزير "بومبيو" قد عبر في الأسبوع الماضي عن أمله في إحراز تقدم ملحوظ في المفاوضات النووية بين واشنطن وبيونغ يانغ.وردا على سؤال حول مدى جدية كوريا الشمالية بشأن نزع السلاح النووي، أكد "بولتون" أن أولوية الحكومة الأمريكية هي نزع السلاح النووي من شبه الجزيرة الكورية، مؤكدا على أهمية أن تظهر كوريا الشمالية مصداقيتها تجاه هذه القضية.وكان "بولتون" قد صرح لشبكة "فوكس نيوز" الإخبارية الأمريكية في أوائل شهر يوليو الجاري بأن الزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون" قد تعهد للرئيس الكوري الجنوبي "مون جيه إين" بتنفيذ نزع أسلحتها النووية في غضون عام، وهذا خلال محادثات القمة التي عقدت بينهما في شهر أبريل الماضي.