كوريا الشمالية تقبل عمليات تفتيش تجريها منظمة الطيران المدني

Photo : YONHAP News

وافقت كوريا الشمالية على الخضوع لعمليات تفتيش ستجريها منظمة الطيران المدني الدولي للتحقق من سلامة الطائرات المدنية.وقالت وكالة "كيودو" اليابانية للأنباء نقلا عن مصدر في منظمة الطيران المدني الدولي إن كوريا الشمالية قد وافقت على السماح لخبراء المنظمة بإجراء عمليات تفتيش ميدانية على المنشآت الصاروخية في العام القادم.وكانت كوريا الشمالية قد أعلنت في شهر أبريل الماضي أنها ستوقف تجارب إطلاق الصواريخ، لكنه لم يتم حتى الآن إجراء تفتيش من قبل أي منظمة دولية.الجدير بالذكر أن كوريا الشمالية قد أطلقت أكثر من 40 صاروخا منذ عام 2016 وحتى نهاية العام الماضي دون إنذار مبكر، وهو ما أدى إلى تشكيل تهديد خطير على الطائرات المدنية .ويرى مراقبون أن موافقة كوريا الشمالية على التفتيش الدولي لمنشآتها الصاروخية يهدف إلى نيل ثقة المجتمع الدولي في الوقت الذي تتخذ فيه الولايات المتحدة موقفا يعارض تخفيف عقوباتها على بيونغ يانغ.