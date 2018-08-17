كوريا الجنوبية تفوز بذهبيتين، 3 فضيات و6 برونزيات في الآسياد

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قازت كوريا الجنوبية بميداليتين ذهبيتين وثلاث ميداليات فضية وست ميداليات برونزية أمس الأحد، أول أيام دورة الألعاب الآسيوية الثانية عشرة المقامة في إندونيسيا.منح الرياضي "كانغ مين سونغ" أول ذهبية لكوريا الجنوبية في رياضة التيكوندو بومسيه الرجالي الفردي بعد تغلبه على منافسه الإيراني "كوروش بختيار".كما فاز الفريق الكوري المكون من 3 لاعبين بذهبية أخرى في التيكوندو بومسيه الرجالي الجماعي متغلبا على الفريق الصيني.واستطاعت اللاعبة "يون جي هيه" إضافىة ميدالية برونزية لكوريا في منافسات التيكوندو بومسيه النسائي الفردي، بينما فاز الفريق الكوري النسائي بميدالية فضية.أما في منافسات الرماية بالمسدس الهوائي تخصص 10 أمتار، حضي الفريق المختلط الكوري بالفضة بعد خسارته أمام الفريق الصيني.وفي رياضة المبارزة بالسيف، فاز اللاعب الكوري "بارك سانغ يونغ" بميدالية فضية.بهذا تحتل كوريا الجنوبية المركز الثالث على جدول الميداليات بعد كل من الصين واليابان على التوالي.