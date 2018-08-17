تعاون كوري صيني في بناء مدن ذكية في الصين

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قالت وزارة الأراضي والبنية التحتية والنقل الكورية اليوم الاثنين إنها ستقوم بإرسال وفد حكومي مدني مشترك إلى النسخة الرابعة من المعرض الدولي للمدن الذكية الذي سيقام في مدينة شين جين بمقاطعة كوانغ تونغ الصينية بين 21 و23 أغسطس الجاري.في أثناء مشاركة الوفد الكوري بالمعرض، سيقوم بإدارة الجناح الكوري لترويج الخبرات الكورية في بناء المدن الذكية.كما سيعقد اجتماعات رفيعة المستوى مع مسؤولين صينيين وندوة خاصة بالتعاون والتبادل بين البلدين.وأشارت الوزارة إلى أن الحكومة الصينية تخطط لبناء 500 مدينة ذكية في مختلف أرجاء الصين حتى عام 2020 من خلال استثمار قدره تريليون يوان، أي ما يعادل 146.2 مليار دولار.ومن المقرر أن يتم توقيع مذكرة تفاهم خاصة بتعزيز التبادل والتعاون في مجال المدن الذكية بين وزارة الأراضي الكورية ولجنة تنمية وإصلاح الوطن الصينية ليتم من خلالها بناء مدينة ذكية نموذدية في الصين، والتقدم بمشكل مشترك لمشاريع في دول أخرى.وستشارك الصين في النسخة الثانية من الأسبوع الدولي للمدن الذكية والتي ستقام في بكوريا الجنوبية في شهر سبتمبر القادم.