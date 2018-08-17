بي إم دبليو تستدعى 106 آلاف سيارة في كوريا الجنوبية

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بدأت شركة "بي إم دبليو كوريا" اليوم الاثنين باستدعاء 106 آلاف سيارة في كوريا الجنوبية بسبب احتمال اشتعال النار في محركاتها.وتشمل عملية الاستدعاء 42 طرازا من إنتاج الشركة خلال الفترة الممتدة بين مارس 2011 ونوفمبر 2016 والمزودة بجهاز إعادة تدوير العوادم الغازية.ويذكر أن جهاز إعادة تدوير العوادم العازية في السيارة يخفض انبعاثات أكسيد النيتروجين من خلال إعادة جزء من عوادم المحرك إلى غرف الاحتراف مرة أخرى، حيث تنوي الشركة استبدال هذه الأجهزة بأخرى متطورة.وتهدف شركة "بي إم دبليو كوريا" إلى الانتهاء من عملية الاستدعاء والفحص في غضون هذا العام من خلال تمديد ساعات العمل في مراكزها الخاصة بالصيانة.