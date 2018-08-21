مساعي جنوبية لعقد لقاءات لم الشمل العائلية بين الكوريتين بانتظام

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تسعى وزارة التوحيد إلى عقد لقاءات لم الشمل بين أفراد الأسر الكورية المشتتة بصورة منتظمة.وفي خضم لقاءات لم الشمل الجارية حاليًا في منتجع جبل كوم كانغ في الشمال، أبلغت الحكومةُ البرلمانَ اليوم الثلاثاء بأن القضية سيتم مناقشتها في محادثات الصليب الأحمر المقبلة، بالإضافة إلى مناقشة طرق السماح بالرحلات بين الكوريتين وكيفية التحقق من بقاء أفراد الأسر المشتتة عبر الحدود على قيد الحياة.يأتي هذا التقرير في الوقت الذي قال فيه رئيس الصليب الأحمر الكوري الجنوبي إنه يعمل على ترتيب زيارة إلى بيونغ يانغ الشهر المقبل.وفيما يتعلق بخطط فتح مكتب اتصال بين الكوريتين في مجمع كيسونغ الصناعي هذا الشهر، قالت الوزارة إنها تهدف إلى تطوير المنشأة المرتقبة لتصبح مكاتبا للممثلين الدائمين لكوريا الجنوبية والشمالية.