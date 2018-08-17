انطلاق الجولة السادسة من المفاوضات الكورية الأمريكية حول تكاليف الدفاع في سيول

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انطلقت اليوم في سيول الجولة السادسة من المفاوضات الكورية الأمريكية بشأن تحمل تكاليف الدفاع، والتي ستدوم يومين على مستوى معهد دراسات الدفاع.يحضر الجولة السادية عن الجانب الكوري رئيس الوفد " جانغ وون سام" وعدد من المسؤولين في وزارتي الخارجية والدفاع، بينما يحضرها عن الجانب الأمريكي "تيموتي بيتش" وعدد من المسؤولين في الخارجية والدفاع.في الجولات الخمس السابقة سعى الجانب الأمريكي إلى تحميل تكاليف نشر القطع العسكرية الاستيراتيجية إلى الجانب الكوري، بحيث طلب زيادة كبيرة لوضع بند جديد بعنوان " دعم العمليات العسكرية" في اتفاق تحمل تكاليف الدفاع المكون حاليا من المنشآت العسكرية والدعم العسكري وتكاليف العمالة.ردا على ذلك أشارت الحكومة الكورية إلى أن الطلب الأمريكي يخرج عن هدف اتفاقية تحمل تكاليف الدفاع.تجدر الإشارة إلى أن اتفاق تحمل تكاليف الدفاع يشير إلى حصة الجانب الكوري من إجمالي تكاليف إقامة الجنود الأمريكيين في كوريا. وتبلغ القيمة التي يتحملها الجانب الكوري حاليا حوالي 960 مليار و200 مليون وون.أبرم الجانبان الاتفاقية الأولى بهذا الشأن في عام 1991، وتلتها 9 اتفاقيات حتى الآن. وتنتهي صلاحية الاتفاقية الاخيرة المبرمة في عام 2014 نهاية هذا العام.