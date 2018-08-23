] الألعاب الآسيوية [: كوريا الجنوبية تحصد 3 ذهبيات في المبارزة والمصارعة وسباق الدراجات

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أضافت كوريا الجنوبية إلى رصيدها يوم أمس الأربعاء ثلاث ميداليات ذهبية ضمن منافسات دورة الألعاب الآسيوية الثامنة عشرة المنعقدة في إندونيسيا.وكانت أولى ذهبيات الأربعاء في سباق الدراجات للسيدات، حيث سجلت "نا آه ريوم" زمنًا قدره ساعتين و55 دقيقة و47 ثانية، لتحتل المركز الأول في تخصص 104.4 كم.ويعد هذا ثاني لقب على التوالي للرياضية نا البالغة من العمر 28 عامًا، بعد فوزها بذهبية الفردي في دورة الألعاب الآسيوية إنتشون 2014.وفي المبارزة، أحرزت كوريا الجنوبية ذهبية ثانية في منافسات الفرق للسيدات، حيث هزم فريق اللاعبات الكوريات المكون من "كيم جي يون"، "يون جي سو"، "تشيه سو يون" و "هوانغ سيون آه"، الفريق الصيني بنتيجة 45 مقابل 36 نقطة.وكانت الميدالية الذهبية الأخيرة في يوم أمس من نصيب المصارع "تشو هيو تشول"، الذي تغلب على منافسه الصيني في نهائي المصارعة الرومانية وزن 97 كغم رجال.وتحتل كوريا الجنوبية حاليًا المركز الثالث من حيث عدد الميداليات، بعد كل من الصين واليابان، برصيد 11 ميدالية ذهبية و15 فضية و23 برونزية.