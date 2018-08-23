ترامب: نريد رفع العقوبات عن كوريا الشمالية بسرعة بعد نزع السلاح النووي

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قال الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" إنه يريد رفع العقوبات عن كوريا الشمالية بسرعة، ولكن على النظام أن يتخلص أولا من أسلحته النووية.صرح ترامب بذلك خلال تجمع لأنصاره في مدينة تشارلستون بولاية فرجينيا الغربية، في وقت متأخر من أول أمس الثلاثاء، وهذا بعد ساعات من إعلان وزارة الخزانة عن عقوبات جديدة تستهدف التجارة غير المشروعة مع كوريا الشمالية.وقال ترامب إنه تعامل بشكل جيد مع الزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون"، لكنه لم يرفع العقوبات.كما تجنب أي تعليقات استفزازية حول الزعيم الكوري الشمالي، قائلًا إنه لا يريد إهانته، وركَّز على العلاقة الجيدة بينهما.جاءت هذه التصريحات وسط احتجاج بيونغ يانغ الشديد على العقوبات التي فرضتها واشنطن في الآونة الأخيرة، وقبل الزيارة الرابعة لوزير الخارجية الأمريكي "مايك بومبيو" إلى كوريا الشمالية.