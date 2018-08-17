إعصار سوليك يضرب جيجو، ويقترب من الأراضي الكورية

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بلغ إعصار سوليك جزيرة جيجو الواقعة جنوب البلاد، مما تسبب في وقوع خسائر في الأرواح والممتلكات.ووفقًا لمركز السيطرة على الكوارث الطبيعية والسلامة الوطنية، فقد جرفت الأمواج سائحة في العشرينات من العمر ولم يتم العثور عليها، كما أصيب رجل في مدينة سيوغويبو أمس الأربعاء.وتسبب الإعصار في انقطاع التيار الكهربي عن نحو 6 آلاف منزل في الجزيرة، كما أدى إلى إلغاء 347 رحلة جوية في تسع مطارات عبر البلاد.وقد قررت نحو 100 مدرسة على مستوى البلاد إغلاق أبوابها اليوم الخميس، تحسبا لبلوغ الإعصار شبه الجزيرة الكورية.يتحرك الإعصار نحو الشمال الغربي بسرعة 16 كيلومترًا في الساعة.