إلغاء 400 رحلة جوية داخلية

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تقرر إلغاء حوالي 400 رحلة جوية داخلية عبر مطارات البلاد ابتداء من الساعة العاشرة من صباح اليوم تحسبا لإعصار "سوليك" الذي يتحرك نحو العاصمة سيول.صرحت وزارة الآراضي والنقل الكورية بأن 416 رحلة جوية محلية سيتم إلغاؤها حتى الساعة السابعة من مساء اليوم.وبحسب ما ذكرته شركات الطيران المحلية، فقد تم الغاء 108 رحلات لشركة الخطوط الجوية الكورية و82 رحلة لشركة آسيانا، و74 رحلة لشركة جيه جو اير، و48 رحلة لشركة جين آير و45 رحلة لشركة إستا و41 رحلة لشركة تي واي و18 رحلة لشركة طيران بوسان.ونصحت الوزارة المسافرين جوا بالتأكد من معلومات الرحلات الجوية مسبقا.تجدر الإشارة إلى أن شركات الخطوط الجوية المحلية تقدم معلومات عن إلغاء الرحلات بشكل منتظم إلى ركابها عبر مواقع الشركات على الإنترنت.