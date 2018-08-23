شنغهاي تسمح لبعض وكالاتها السياحية ببيع الجولات الجماعية إلى كوريا الجنوبية

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سمحت مدينة شنغهاي الصينية لبعض وكالات السفر لديها ببيع برامج الجولات الجماعية إلى كوريا الجنوبية، مما رفع الآمل بأن تخفف بكين من الإجراءات الانتقامية التي اتخذتها ضد سيول بعد سماحها بنشر نظام ثاد الأمريكي المضاد للصواريخ على الأراضي الكورية.ووفقًا لوكالات السفر الصينية اليوم الخميس، فقد أخطرت حكومة شنغهاي أربع وكالات بالسماح ببيع الجولات الجماعية إلى كوريا الجنوبية.وبعد فترة تجريبية، من المتوقع أن تسمح الحكومة لجميع الوكالات الأخرى في شنغهاي ببيع جولات مماثلة.كما رفعت خمس مناطق في الصين، بما في ذلك بكين، حظرها على الرحلات الجماعية المفروض منذ مارس من العام الماضي.