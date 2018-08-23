تجمع المشاركين الكوريين الجنوبيين في الجولة الثانية للم شمل الأسر في سوكشو

Photo : YONHAP News

من المقرر أن يجتمع الكوريون الجنوبيون المشاركون في الجولة الثانية من برنامج لم شمل الأسر الكورية المشتتة في مدينة سوكشو الحدودية في مقاطعة كانغ وون اليوم الخميس، قبل التوجه إلى جبل كوم كانغ في اليوم التالي.وقالت وزارة التوحيد اليوم الخميس إن الكوريين الجنوبيين، البالغ عددهم 337، سيتم إخطارهم بتفاصيل الرحلة التي تستغرق 3 أيام إلى كوريا الشمالية، بعد ظهر اليوم.وسوف يغادر المشاركون والمراسلون الكوريون الجنوبيون إلى منتجع كوم كانغ في الساعة التاسعة صباح غدا الجمعة، ليصلوا إلى المنتجع في حوالي الساعة الواحدة بعد الظهر.وفي الجولة الثانية من لم الشمل، سيتم جمع شمل 83 كوريا شماليًّا بذويهم من الجنوب، ابتداء من يوم الجمعة وحتى يوم الأحد.في الجولة الأولى التي نظمت بين يومي الاثنين والأربعاء، التقى 89 كوريا جنوبيا بعائلاتهم من الشمال في نفس المكان.