هيوندي تنجح في اختبار شاحنة ذاتية القيادة

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نجحت شركة هيوندي لصناعة السيارات في اختبار شاحنة كبيرة الحجم ذاتية القيادة على طريق سريع لأول مرة في البلاد.وقالت هيوندي إنها اختبرت بنجاح الشاحنة "إكسيانت" ذاتية القيادة طوال 40 كيلومتر على الطريق السريع ما بين "أوي وانغ " و"إنتشون" يوم أمس.تجدر الإشارة إلى أن هذه الشاحنة مزودة بالدرجة الثالثة في القيادة الذاتية بحسب معيار المؤسسة الأمريكية لهندسة السيارات، كما نالت رخصة القيادة الذاتية المؤقتة من وزارة الآراضي والنقل الكورية نهاية شهر يونيو الماضي.الدرجة الثالثة في القيادة الثاتية تعنب امكانية سير المركبة ذاتيا عبر الطرق المخططة وتجنب الحواجز، ولكنها تبقى بحاجة إلى تدخل السائق في الحالات خطيرة معينة.قال مسؤول في الشركة إن تقنية القيادة الذاتية للشاحنات الكبيرة تساهم في تعزيز القوة التنافسية اللوجستية وتخفيض الحوادث المرورية الضخمة في آن واحد.