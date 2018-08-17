صادرات كوريا من أشباه الموصلات والبتروكيماويات تسجل رقما قياسيا

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ارتفعت الصادرات الكورية 6.3 % في النصف الأول من هذا العام، وبخاصة في قطاعي أشباه الموصلات والبتروكيماويات.وصرحت وزارة الصناعة والتجارة والطاقة الكورية بأن قيمة إجمالي الصادرات في النصف الأول بلغت 296 مليارا و700 مليون دولار.ارتفعت صادرات أشباه الموصلات بـ42.9 %، ومستحضرات التجميل 39.8 %، بينما ارتفعت صادرات أجهزة الكمبيوتر والمنتجات البرترولية بنحو 38.4 % و34.3 % على التوالي.أما أشباه الموصلات فقد بلغت قيمة صادراتها 61 مليارا و270 مليون دولار لتسجل رقما قياسيا جديدا. في حين بلغ اجمالي صادرات الكيماويات 24 مليارا و960 مليون دولار، ما يشكل ارتفاعا قياسيا مرده ارتفاع أسعار النفط وزيادة الطلبيات نتيجة لتعافي الاقتصاد العالمي.بالإضافة إلى ذلك بلغت قيمة صادرات الصناعات الجديدة الواعدة 39 مليارا و10 مليون دولار، أي زيادة بمقدار 23.9 % بالمقارنة مع النصف الأول من العام الماضي.ويمثل قطاع الصناعات الجديدة الواعدة صناعة السيارات الكهربائية والروبوتات والصحة البيولوجية والطيران والفضاء والطاقة الجديدة والجيل القادم من أجهزة العرض وأشباه الموصلات.