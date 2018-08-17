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السياسية

كوريا الجنوبية واليابان تمددان اتفاقية تبادل المعلومات العسكرية

Write: 2018-08-23 15:57:38Update: 2018-08-23 15:58:19

كوريا الجنوبية واليابان تمددان اتفاقية تبادل المعلومات العسكرية

Photo : YONHAP News

قررت كوريا الجنوبية واليابان تمديد اتفاقيتهما الثنائيةلتبادل المعلومات الاستخباراتية لعام آخر. 
ذكر مسؤول بوزارة الدفاع اليوم الأربعاء أنالجانبين اتفقا على إبقاء الاتفاق سارية بعد الأخذ في الاعتبار الوضع الأمني فيشبه الجزيرة الكورية.
وقال المسؤول إن سيول وطوكيو تريان بأنهما بحاجةإلى تواصل استراتيجي من أجل نزع السلاح النووي الكوري الشمالي وإحلال السلام فيشبه الجزيرة الكورية.
ودخلت اتفاقية الأمن العام للإعلام العسكري حيزالتنفيذ في نوفمبر 2016، وتسمح للبلدين بتبادل المعلومات الاستخباراتية بشأن بيونغيانغ.
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