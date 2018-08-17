الرئاسة الكورية تراقب احتمالات اتفاق بيونغ يانغ وواشنطن بشأن جدول زمني للنزع النووي وإعلان نهاية الحرب

Photo : KBS News

في ظل توقعات بقيام وزير الخارجية الأمريكية "مايك بومبيو" بزيارة إلى بيونغ يانغ قريبا، تتضارب الآراء حول وجود تقدم فيما يتعلق بالمفاوضات بين بيونغ يانغ وواشنطن حول نزع الأسلحة النووية الكورية الشمالية.تتوقع الرئاسة الكورية أن تدرس واشنطن إمكانية الإعلان عن نهاية الحرب إذا ما سلمت بيونغ يانغ جدولا زمنيا لنزع السلاح النووي.كما ترى الرئاسة الكورية أن نتائج زيارة بومبيو إلى بيونغ يانغ تمثل نقطة تحول مهمة في عملية التخلي عن الأسلحة النووية في شبه الجزيرة الكورية، وتنوي التحضير لجدول الأعمال المستقبلية، بما في ذلك القمة بين الكوريتين، آخذة في الاعتبار مختلف الاحتمالات.