خدمة عسكرية بديلة للمتنعين لأسباب مُعتقدية

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صرحت وزارة الدفاع بأنها تدرس ادراج فترة خدمة بديلة للمتنعين عن الخدمة العسكرية لأسباب تتعلق بمعتقداتهم، على أن تبلغ فترتها 36 أو 27 شهرا.كما قررت الوزارة تقليص الخدمة العسكرية في القوات البرية إلى 18 شهرا بحلول عام 2021.الخدمة البديلة تنظر في تنفيذ الخدمة العسكرية في السجون ومراكز الإطفاء والمستشفيات الوطنية والعامة ومنشآت الرفاهية الاجتماعية وغيرها من المؤسسات التي قد تعاني من نقص في العمالة.وستفصل الحكومة في الخطة المقدمة من قبل فريق عمل وزارة الدفاع في غضون هذا الشهر لتقدمه بعد ذلك إلى البرلمان في الشهر القادم.ونتيجة لذلك فمن المتوقع أن يتم تنفيذ نظام الخدمة العسكرية البلدية بدءا من شهر يناير من عام 2020 على أقل تقدير.