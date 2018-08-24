اختتام الجهود الإغاثية في حادث انهيار سد لاوس

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أنهت حكومة كوريا الجنوبية الجهود الإغاثية الطارئة في لاوس، التي كانت تهدف إلى مساعدة ضحايا انهيار السد المميت، الذي وقع الشهر الماضي، بسبب الفيضانات في الدولة الواقعة في جنوب شرق آسيا.وقالت وزارة الخارجية في سيول إن أنشطة الإغاثة الطارئة سوف تنتهي بوصول الدفعة الثالثة من الخبراء الطبيين إلى أرض الوطن اليوم الجمعة.ورغم انتهاء المساعدات الطارئة، قالت الوزارة إن كوريا الجنوبية ستواصل مساعدة لاوس على التعافي من الكارثة، من خلال دعم المنظمات غير الحكومية الكورية والمنظمات الدولية العاملة في إعادة التأهيل.وقد قدمت سيول مساعدات إغاثية طارئة بقيمة مليون دولار إلى لاوس بسبب الحادث، وأرسلت أكثر من 60 خبيرًا طبيًّا وموظفًا، في ثلاث مجموعات.