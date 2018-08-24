إلغاء حدث بين الكوريتين في داندونغ بسبب معارضة الصين

Photo : YONHAP News

تم إلغاء حدث الصداقة بين الكوريتين في الصين، بعد أن أوقفت السلطات الصينية انعقاده فجأة.وكان من المفترض عقد منتدى السلام، الذي يستضيفه المجلس الاستشاري الوطني الكوري الجنوبي، أمس الخميس في داندونغ، بالقرب من حدود الصين مع الشمال.وكان نحو 40 شخصًا من كوريا الجنوبية والشمالية قد تجمعوا في الموقع، عبر حافلات مستأجرة من شنيانغ الصينية، لحضور هذا الحدث، لكن السلطات الصينية منعت اكتمال الحدث دون توضيح الأسباب.وكان من المقرر أن يقدم المشاركون مناقشات وتقارير أكاديمية.وقال المنظمون إنهم سيزورون بعض المعالم في المدينة، قبل الانتقال إلى شنيانغ لعقد المنتدى هناك اليوم الجمعة.