كوريا الجنوبية تحرز ميدالية ذهبية في الرماية

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فاز الرامي الكوري الجنوبي شين هيون وو بميدالية ذهبية في حدث الفخ المزدوج للرجال، في دورة الألعاب الآسيوية لعام 2018 في إندونيسيا.وفي المباراة النهائية بين 6 من اللاعبين، التي أقيمت في باليمبانغ أمس الخميس، سجل اللاعب البالغ من العمر 34 عامًا 74 نقطة، بفارق نقطة واحدة عن شاردول فيهان الهندي.ويعد هذا فوزًا غير متوقع، حيث كان شين متأخرًا عن منافسه الهندي، لكنه استطاع إحراز النقطتين الأخيرتين.وقد أحرز حمد علي المري من قطر 53 نقطة وفاز بالميدالية البرونزية.وكان شين قد فاز بميدالية برونزية في نفس الحدث في دورة الألعاب الآسيوية في إنتشون 2014.