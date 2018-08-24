بومبيو يزور كوريا الشمالية الأسبوع القادم

Photo : KBS News

من المقرر أن يقوم وزير الخارجية الأمريكي "مايك بومبيو" بزيارة إلى كوريا الشمالية الأسبوع القادم، من دون أن يتم الكشف بعد عن جدول تفصيلي لنزع السلاح النووي من كوريا الشمالية.قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية "هيذر ناورت" أمس الخميس إن وزير الخارجية "بومبيو" لا ينوي الاجتماع مع الزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون" في زيارته المقبلة إلى بيونغ يانغ.وأعلن "بومبيو" تعيين "ستيفن بيغان" نائب رئيس شركة "فورد" الأمريكية للسيارات مبعوثا خاصا إلى كوريا الشمالية التي سيرافقه لزيارتها هذه المرة.وكان "بيغان" قد عمل مساعدا لمستشارة الأمن القومي السابقة "كودوليزا رايز" في حكومة "جورج بوش".ومن المقرر أن يبحث وزير الخارجية الأمريكي في بيونغ يانغ مع الجانب الكوري الشمالي القضايا المتعلقة بنزع السلاح النووي والإعلان عن إنهاء الحرب الكورية.