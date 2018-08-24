الجولة الثانية للم شمل الأسر المشتتة تنطلق اليوم

Photo : YONHAP News

تنطلق بعد ظهر اليوم الجمعة الجولة الثانية من برنامج لم شمل الأسر المشتتة في منتجع جبل كوم كانغ على مدى 3 أيام.توجه أعضاء الأسر المشتتة الكوريون الجنوبيون البالغ عددهم 326 إلى المنتجع صباح اليوم الجمعة على متن الحافلات عبر الطريق البري الشرقي، برفقة مجموعة طبية تتكون من 22 شخصا.وفي الجولة الثانية من برنامج لم الشمل، سيتم جمع شمل 81 كوريا شماليا بذويهم من الجنوب من خلال 6 لقاءات جماعية وفردية.وكان 89 كوريا جنوبية قد التقوا بذويهم في الشمال خلال الجولة الأولى التي تم تنظيمها 21 و23 أغسطس في منتجع جبل كوم كانغ.