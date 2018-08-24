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أصدرت محكمة الاستئناف اليوم الجمعة حكما بسجن الرئيسة الكورية السابقة "بارك كون هيه" 25 عاما، وفرض غرامة تبلغ 20 مليار وون.ووجدت محكمة سيول العليا أن الرئيسة السابقة "بارك" مذنبة في عدة اتهامات موجهة لها، ومن بينهما تلقي الرشوة من شركة "سامسونغ".وقالت المحكمة إن "سامسونغ" قد تبرعت لمركز الموهوبين الشباب للرياضات الشتوية بـ 1.6 مليار وون مقابل موافقة الرئيسة "بارك" على تأييد هيئة المعاشات الوطنية لفكرة الدمج بين شركة "سامسونغ" للتجارة وشركة "جيه إيل" للأنسجة ضمن مساعي نائب رئيس شركة "سامسونغ" للإكترونيات "لي جيه يونغ" للسيطرة على مجموعة "سامسونغ".وكانت محكمة أدنى درجة قد أصدرت حكما في شهر أبريل الماضي بسجن "بارك" 24 عاما وفرضت 18 مليار وون كغرامة.كما أصدرت محكمة سيول العليا حكما بسجن "تشيه سون شيل"، الصديقة المقربة للرئيسة السابقة، لمدة 20 عاما وفرض غرامة تبلغ 20 مليار وون. وسجن مستشار الرئيسة السابق "آن جونغ بوم" لـ 5 سنوات.