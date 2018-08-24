سيول تعبر عن أملها في أن تسهم زيارة بومبيو إلى كوريا الشمالية في نزع السلاح النووي

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عبر المتحدث باسم الرئاسة الكورية "كيم أوي كيوم" عن أمل الحكومة الكورية الجنوبية في أن تسهم زيارة وزير الخارجية الأمريكي "مايك بومبيو" المقبلة إلى كوريا الشمالية في إحراز تقدم في نزع السلاح النووي وتحقيق السلام في شبه الجزيرة الكورية.وبخصوص المبعوث الخاص الجديد "ستيفن بيغان" الذي يرافق الوزير "بومبيو" في زيارته إلى بيونغ يانغ، قال المتحدث إن ذلك يدل على أن زيارة "بومبيو" القادمة لها معنى خاص.وأضاف أنه من المتوقع أن يتم وضع تفاصيل أكثر وضوحا بشأن جدول أعمال القمة الكورية الثالثة والموضوعات التي سيتم تناولها بعد اختتام زيارة "بومبيو" إلى الشمال.