المضي في إنشاء مكتب اتصال بين الكوريتين كما كان مخططا

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تخطط الحكومة الكورية الجنوبية للمضي في انشاء مكتب اتصال مشترك بين الكوريتين كما كان مخططا دون تقديم طلب لمجلس الأمن الدولي لإصدار استثناء، نظرا لكون المكتب لا ينتهك العقوبات الأممية.قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الكورية "نوه كيو دك" في مؤتمر صحفي أمس الخميس إن الحكومة ستقوم بإنشاء المكتب كما هو مخطط له حتى وإن لم تحل القضايا المتعلقة بانتهاك المكتب للعقوبات الدولية من عدمه.وأضاف المتحدث أن الحكومة الكورية تتخذ الإجراءات اللازمة لإنشاء المكتب من خلال المباحثات الوثيقة مع الولايات المتحدة.وأضاف المتحدث أن جميع المواد والمعدات والطاقة الكهربائية التي سيتم تزويد المكتب بها ستسخدم لإدارة المكتب ولتوفير راحة للعاملين الكوريين الجنوبيين، وليس لخدمة المصالح الاقتصادية لكوريا الشمالية.ويتوقع أن يتم افتتاح مكتب الاتصال المشترك بين الكوريتين في غضون الأسبوع القادم.