واشطن وبكين تتبادلان فرض رسوم جمركية إضافية

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قامت الولايات المتحدة بفرض رسوم جمركية إضافية نسبتها 25% على 279 نوعا من السلع الصينية تبلغ قيمتها 16 مليار دولار في الوقت الذي عقدت فيه محادثات بين الولايات المتحدة والصين في واشنطن لإيجاد حل للقضاء على الحرب التجارية بينهما.وردا على ذلك، قامت الصين بالمثل، فارضة رسوما جمركية إضافية على السلع الأمريكية.وكانت وزارة التجارة الصينية قد قالت إن الصين ستقيم دعوى بخصوص الرسوم الجمركية المفروضة على سلعها لدى منظمة التجارة العالمية.بهذا بلغت قيمة سلع البلدين الخاضعة للرسوم الجمركية الإضافية 50 مليار دولار.الجدير بالذكر أن الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" قد قال إنه لا ينتظر الكثير من المحادثات التي يقودها وكيل وزارة الخزانة الأمريكية "ديفيد مالباس" ونائب وزير التجارة الصيني "وانغ شو ون".ويدرس مكتب التمثيل الأمريكي حاليا إمكانية فرض رسوم جمركية إضافية تقدر قيمتها بنحو 200 مليار دولار على المنتجات الصينية.