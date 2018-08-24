[ الألعاب الآسيوية ] كوريا الجنوبية تضيف 5 ذهبيات لرصيد ميداليات الآسياد

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استطاعت كوريا الجنوبية أمس الخميس إضافة 5 ميداليات ذهبية لرصيد ميدالياتها في دورة الألعاب الآسيوية الثامنة عشرة المقامة في إندونيسيا.وفاز الفريق الرجالي الكوري للمبارزة بالسيف، والمكون من 3 لاعبين، بميدالية ذهبية بعد تغلبه على نظيره الإيراني بـ45 نقطة مقابل 32، في فوز هو الثاني بعد ذلك المحقق في دورة الألعاب الآسيوية لعام 2014.في حين حاز الكوري "كو بون كيل" على ذهبية فردي المبارزة.وفي الجمباز، فازت الكورية "يوه سو جونغ" بميدالية ذهبية في منافسات القفز على الحصان.وفاز لاعب الجمباز "كيم هان سول" بالذهبية في تخصص الأداء على البساط بتسجيله 14.675 نقطة.وفي التيكوندو، حصل اللاعب الكوري "لي ديه هون" على ذهبية 68 كيلوغراما بعد تغلبه على منافسه الإيراني، ليصبح أول رياضي كوري ينال ذهبية الآسياد في ثلاث دورات متتالية.أما منتخب كرة القدم الكوري فقد تمكن من التأهل إلى دور الثمانية بعد تغلبه على نظيره الإيراني بهدفين مقابل لا شيء.