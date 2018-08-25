رئيس لجنة الإصلاح في حزب المعارضة ينتقد مبادرات النمو

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انتقد رئيس لجنة الإصلاح الرئيسية في حزب كوريا الحرة المعارض الرئيسي، الحكومة بسبب التزامها بما أسماه "سياسات النمو الفاشلة التي تركز على الدخل".وقال كيم بيونغ جون، رئيس لجنة الإصلاح الطارئة في حزب كوريا الحرة في منشور على موقع فيسبوك إنه لا معنى لقول الحكومة إن النمو الذي يركز على الدخل مطلوب، بعد الإعلان عن البيانات الإحصائية التي تظهر تفاوتًا في الدخول.وذهب إلى أن أعراض المشكلات المتعلقة بالدخل لا تزداد إلا سوءًا، مع عدم وجود مؤشرات على التحسن، لكن الحكومة تكتفي بالقول: "انتظر وانظر".وقال كيم إن تلك المبادرات ليست علمية، وندد بالحكومة لإصرارها على استخدام العلاجات الزائفة في تلك الظروف المتدهورة.