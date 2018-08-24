ترامب يلغي جولة بومبيو إلى كوريا الشمالية

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ألغى الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" يوم أمس الجمعة زيارة وزير خارجيته "مايك بومبيو" المُزمعة إلى كوريا الشمالية، يوما واحدا بعد الإعلان عنها رسميا.وقال ترامب في تغريدة عبر تويتر يوم أمس الجمعة إنه طلب من بومبيو ألا يذهب إلى كوريا الشمالية في هذا الوقت لعدم شعوره بإحراز تقدم كافٍ فيما يتعلق بنزع السلاح النووي من شبه الجزيرة الكورية.وأضاف ترامب أنه لا يعتقد أن الصين تساعد في عملية نزع الأسلحة النووية، وذلك بسبب موقف الولايات المتحدة الأمريكية وسياساتها التجارية المتشددة مع الصين.غير أن الرئيس الأمريكي أوضح أنه يرغب في أن يقوم الوزير بومبيو بزيارته إلى كوريا الشمالية في المستقبل القريب، بعد تسوية العلاقات التجارية مع الصين. كما أضاف أنه يود أن يرسل أحر تحياته للزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون"، مشيراً إلى رغبته في إقامة جولة ثانية من المباحثات معه.