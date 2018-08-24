السودان يؤكد قطع كل علاقاته مع كوريا الشمالية

Photo : YONHAP News

أفادت اذاعة صوت أمريكا في تقرير لها بأن الحكومة السودانية قطعت جميع العلاقات مع كوريا الشمالية وقامت بطرد كل الشركات الكورية الشمالية من بلادها.وقدمت الحكومة السودانية تقريرا إلى الأمم المتحدة في 14 أغسطس ينص على التزامها بقرارات مجلس الأمن الدولي الخاصة بفرض عقوبات على بيونغ يانغ. وأوضحت الحكومة السودانية أنها طردت كل عمال شركة بيوتور الكترونيك الكورية الشمالية المقيمين في السودان، وأمرت بمنع دخولهم البلاد، وؤكدة أن لا وجود لأي عامل يحمل الجنسية الكورية الشمالية في السودان.كما أشارت الحكومة السودانية في تقريرها على أن لا وجود لسفارة كورية شمالية على أراضيها، الى جانب عدم وجود أي علاقات في المجالات المالية والتجارية.يذكر أن الولايات المتحدة قد فرضت على السودان عقوبات اقتصادية ولكن رُفعت عنها في شهر اكتبور الماضي بعد مشاركة السودان في فرض العقوبات على بيونغ يانغ.