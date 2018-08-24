سيول ترحب بتعيين مبعوث أمريكي جديد خاص بشؤون كوريا الشمالية

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رحبت سيول بتعيين واشنطن مبعوث أمريكي جديد خاص بشؤون كوريا الشمالية.في بيان صحفي صدر أمس الجمعة، رحبت وزارة الخارجية بتعيين "ستيفن بيغن" في منصب مبعوث الولايات المتحدة الخاص لسياسات كوريا الشمالية.وأشارت الوزارة إلى خبرته في قضايا الأمن القومي، بما في ذلك شغله سابقا لمنصب الأمين التنفيذي لمجلس الأمن القومي الأمريكي، ومستشار السياسة الخارجية في الكونغرس الأمريكي، معربة عن أملها في أداء واجبه بصورة جيدة.وأشارت الوزارة إلى أنها ستواصل المحادثات الهاتفية بين المبعوث الأمريكي الجديد ونظيره الكوري "لي دو هون".وكان هذا المنصب شاغرًا منذ تقاعد "جوزيف يون" في فبراير الماضي.