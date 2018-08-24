فريق التحقيق المستقل يوجه تهما لـ 10 أشخاص في فضيحة دروكنغ

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وجه فريق تحقيق مستقل تولى النظر في فضيحة تزوير الرأي العام على الانترنت تهما لـ10 أشخاص، ومن بينهم المتهم الرئيسي وهو المدون المعروف باسم دروكنغ.وشملت التهم الموجهة يوم أمس الجمعة 8 أشخاص لتورطهم المزعوم في تلفيق تعليقات على الصفحات الإلكترونية بهدف التأثير على الرأي العام لصالح الحكومة.واتُّهم اثنان منهم، إلى جانب اثنين من المحامين، بانتهاك قانون التمويل السياسي لمحاولتهم تقديم 50 مليون وون إلى النائب البرلماني عن حزب العدالة "روه هو تشان"، قبل الانتخابات العامة عام 2016.ويعتزم فريق التحقيق الخاص توجيه الاتهام إلى "كيم كيونغ سو" حاكم مقاطعة كيونغ سانغ الجنوبية غدًا السبت، للاشتباه في كونه أشرف على نظام تزوير الآراء.ويخطط فريق التحقيق المستقل الإعلان عن النتائج التفصيلية لتحقيقاته يوم الاثنين المقبل.