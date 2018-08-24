الرئيس مون متفائل بشأن سياساته الاقتصادية الحالية

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أوضح الرئيس الكوري "مون جي اين" أن لا نية لديه لتغيير سياساته الاقتصادية الحالية رغم بروز مشاكل البطالة واتساع فجوة الدخل الفردي بين فئات المجتمع.جاء ذلك في كلمة تهنئة ألقاها الرئيس مون عبر الفيديو في مؤتمر وطني للحزب الديمقراطي الحاكم اليوم السبت، حيث أوضح أنه واثق من السير في الاتجاه الصحيح عبر السياسات الاقتصادية الحالية.كما أشار مون الى أن هناك أصواتا تنتقد مسألة البطالة والتوظيف، موضحا أن سوق العمل بدأ يشهد بوادر تحسن بشكل عام، بالإضافة الى تحسن نوعية التوظيف ونسبة النمو، وتسجيل أعلى مستوى للصادرات. لكنه اعترف أيضا بخطورة مسألة البطالة بين الشباب وضرورة ايجاد حلول لاتساع فجوة للدخل الفردي ومسألة الفقر بين المسنين.وأكد مون على أن حكومته تبذل قصارى جهدها لحل هذه المسائل، مضيفا أنه يسعى لبناء دولة تتحلى بالعدل والشفافية والديمقراطية وحقوق الانسان.