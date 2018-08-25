انطلاق ثاني أيام لم شمل الأسر المشتتة بين الكوريتين

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انطلق اليوم السبت ثاني أيام اللقاءات بين أفراد الأسر الكورية المشتتة بين الشمال والجنوب، ضمن ثاني جولات برنامج لم الشمل المنظم في منتجع جبل كوم غانغ بكوريا الشمالية.بدأت جلسات لم الشمل الفردية عند الساعة العاشرة من صباح اليوم، حيث تسنى للعائلات أن تلتقي على حدا في غرف خاصة لمدة ساعتين بعد ما يقرب من 70 عاما من الفراق. كما تناولت كل عائلة الغداء معا في الغرفة، في فعالية هي الأولى من نوعها هذا العام.ومن المرتقب أن تُستأنف اجتماعات لم الشمل في الساعة الثالثة بعد الظهر وعلى مدار ساعتين.بُرمجت الجولة الثانية من برنامج لم الشمل ابتداء من يوم الجمعة الماضي وحتى يوم الأحد.