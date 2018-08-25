كوريا الجنوبية تضيف 7 ذهبيات إلى رصيدها يوم الجمعة

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حصدت كوريا الجنوبية 7 ميداليات ذهبية وست فضيات وبرونزيتين اليوم الجمعة، سابع أيام دورة الألعاب الآسيوية المنعقدة في إندونيسيا.في منافسات المبارزة رجال، تغلب الفريق الكوري الجنوبي على هونغ كونغ خاطفا الذهب لأول مرة منذ عام 1994.وفي السباحة، تُوجت "كيم سو يونغ" بالميدالية الذهبية في سباق 200 متر سباحة متنوعة، بعد انهاء السباق في دقيقتين وثمانية ثواني وثلاثة وأربعين جزءا. لتمنح بذلك أول ذهبية لكوريا في رياضة السباحة منذ ثماني سنوات.وفي البولينغ، نال فريق السيدات الميدالية الذهبية بعد هزيمة ماليزيا.كما نالت كوريا ميداليات في التجديف وسباق الدراجات أيضا، محافظة على المركز الثالث في الترتيب العام للميداليات.