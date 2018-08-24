محادثات هاتفية بين وزيري خارجية سيول وواشنطن بعد إلغاء زيارة بومبيو الى بيونغ يانغ

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أجرت وزيرة الخارجية "كانغ كيونغ هوا" محادثات هاتفية مع وزير الخارجية الامريكي "مايك بومبيو" اليوم السبت عقب إلغاء زيارته إلى كوريا الشمالية.وقالت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية إن بومبيو أطلع كانغ على تفاصيل رحلته المؤجلة إلى الشمال، واتفق الجانبان على التنسيق عن كثب بشأن الخطوات المستقبلية.وأوضحت كانغ خلال أنها تشعر بالأسف حيال التأخير في زيارة بومبيو إلى كوريا الشمالية. واقترحت مواصلة الحوار والجهود المشتركة لنزع السلاح النووي، مشيرة إلى أن كوريا الجنوبية والولايات المتحدة لا تزالان مصممتان على تنفيذ اتفاقيات قمم كل منهما مع كوريا الشمالية.كما اتفق الجانبان على مواصلة المناقشات الوثيقة على مختلف المستويات.