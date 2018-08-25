أجهزة الرقابة تحقق في اتهامات إساءة استخدام غوغل لقوتها السوقية

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تحقق لجنة التجارة العادلة في اتهامات موجهة لغوغل كوريا بشأن سوء استغلال قوتها السوقية.يُعتقد أن عملية تفتيش قد تمت مؤخرًا في المقر الرئيسي لشركة غوغل كوريا وسط مدينة سيول على مدار ثلاثة أسابيع.وتُتهم الشركة بإجبار شركة ألعاب إلكترونية محلية على إطلاق تطبيقها فقط من خلال متجر غوغل بلاي.وفقًا لبيانات من قطاع الانترنت، استحوذت غوغل على أكثر من 61% من سوق تطبيقات الهواتف الذكية في كوريا العام الماضي، ما يعني تمتعها بوضع المهيمن.وقامت لجنة التجارة العادلة أيضًا بإجراء تحقيقات حول ممارسات غوغل المزعومة عبر إساءة استخدام هيمنتها في أبريل الماضي خلال عملية تفتيش أوسع نطاقاً شملت مطوري وموزعي ألعاب الهواتف الذكية.