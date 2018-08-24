كوريا الجنوبية تفوز بالذهب في الجيجوتسو والبولينغ

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عززت كوريا الجنوبية مركزها الثالث على جدول ميداليات الألعاب الآسيوية 2018 المنظمة في اندونيسيا بإحراز ميداليتين ذهبيتين جديدتين في رياضيتي الجيجوتسو والبولينغ.في رياضة الجيجوتسو، التي نشهد أولى منافساتها في تاريخ الآسياد هذا العام، تمكنت بطلة العالم "سونغ كي-را" من حصد الذهب بعد تغلبها على السنغافورية "تيان أون كونستانس" بنتيجة 4-2 في وزن أقل من 62 كغ.وقالت سونغ بعد فوزها "إنه لشرف كبير، لقد فزت في العديد من المسابقات الدولية، لكن هذه المرة فزت بميدالية ذهبية لبلدي، وهذا أكثر خصوصية بالنسبة لي".وفي ذات الرياضة، حاز "هوانغ مينغ-سو" على الميدالية البرونزية في وزن 94 كلغ رجال بعد فوزه على "رمضان كازانوف" من كازاخستان. وفشل هوانغ في نيل البرونز بعد خسارته أمام "فيصل الكتبي" من الإمارات العربية المتحدة في الدور قبل النهائي.وفي البولينغ، تمكن الفريق الكوري للرجال المكون من 6 لاعبين نيل الميدالية الذهبية بعد يوم واحد من وصول فريق السيدات إلى قمة المنصة.حقق الفريق ما مجموعه 8540 نقطة متغلبا على هونغ كونغ (8175 نقطة) وتايوان الصينية (8166 نقطة).وفي الرماية بالمسدس تخصص 25 متر رجال، فشل الكوري الجنوبي "كيم جون هونغ" في الدفاع عن لقبه الآسيوي يوم السبت بعد تحصله على الميدالية البرونزية برصيد 29 نقطة.وفاز الصيني "ياو زهوانان" بالميدالية الذهبية مسجلا 34 نقطة، بينما فاز مواطنه "لين جون مين" بالفضة برصيد 33 نقطة.