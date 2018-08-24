الرئيس يبحث مع مسؤوليه إلغاء زيارة بومبيو لبيونغ يانغ

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استمع الرئيس الكوري الجنوبي "مون جيه إين" اليوم الاثنين إلى تقرير حول إلغاء زيارة وزير الخارجية الأمريكي "مايك بومبيو" لكوريا الشمالية، وبحث مع الوزراء المعنيين ومساعديه الإجراءات المتعلقة بذلك الشأن.ومن بين المشاركين في اجتماع اليوم: "ليم جونغ سوك" كبير مساعدي الرئيس، و"تشونغ أوي يونغ" مستشار الأمن القومي، و"كانغ كيونغ هوا" وزيرة الخارجية، و"تشو ميونغ كيون" وزير التوحيد الوطني، و"صو هون" رئيس وكالة المخابرات الوطنية.وتم خلال الاجتماع بحث القضايا المتعلقة بالمفاوضات النووية الجارية بين واشنطن وبيونغ يانغ ومستقبل العلاقات بينهما.وكان المتحدث باسم مكتب الرئاسة الكورية "كيم أوي كيوم" قد قال إن الحكومة الكورية الجنوبية ستستمر في اتخاذ الإجراءات اللازمة استعدادا للقمة بين الكوريتين المتوقع عقدها في شهر سبتمبر القادم بغض النظر عن إلغاء زيارة "بيومبيو" لبيونغ يانغ.وأضاف أن أهمية دور الوساطة الذي سيقوم به الرئيس "مون جيه إين" لزيادة التفاهم بين واشنطن وبيونغ يانغ قد أصبحت أكبر مما كانت عليه سابقا نتيجة لإلغاء زيارة "بومبيو".وأشار إلى أن سيول وواشنطن تجريان مشاورات حول القضايا المتعلقة بإنشاء مكتب اتصال مشترك بين الكوريتين، الذي من المخطط إنشاؤه في غضون شهر سبتمبر.