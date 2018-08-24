الحكومة الكورية تسعى لتسريع تنفيذ سياسة النمو المبنية على زيادة الدخل

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أكد "تشانغ ها سونغ" مساعد الرئيس الكوري للشؤون السياسية على أن الحكومة ستسرع وتيرة تنفيذ السياسات المبنية على زيادة الدخل خلال النصف الثاني من هذا العام.جاء ذلك في تصريح أدلى به "تشانغ" أمس الأحد للصحفيين، حيث أعرب عن اعتذاره لما حدث بشأن زيادة البطالة واتساع الفجوة بين مستويات دخل الفئات المختلفة، وأضاف أن سياسة النمو المبنية على زيادة الدخل التي تنتهجها الحكومة الحالية ليست هذ السبب الرئيسي في تلك المشاكل، لكن السبب الرئيسي هو الهيكل الاقتصادي الكوري.وقال إن ارتفاع الحد الأدنى للأجور يعتبر جزءا بسيطا من أسباب تدهور سوق العمل واتساع الفجوة بين مستويات الدخل.وكان أحزاب المعارضة قد وجهت انتقادات للسياسة التي تنتهجها الحكومة لتحقيق النمو من خلال زيادة الدخل واصفة تلك السياسة بأنها فاشلة.