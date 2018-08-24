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تم انتخاب "لي هيه تشان" رئيسا للحزب الديمقراطي الحاكم في تصويت جرى أمس الأحد ضمن تجمع حزبي حيث حصل على 42% من الأصوات، متغلبا على منافسيْه "سونغ يونغ كيل" الذي حصل على 30%، و"كيم جين بيو" الذي حصل على 26%.وفي كلمة ألقاها عقب فوزه، أكد "لي" على أهمية الدفاع عن حكومة الرئيس "مون جيه إين" مشيرا إلى أن الحزب الديمقراطي الحاكم وحكومة "مون" لا يمكن تجزئتهما.كما تعهد بأنه سيبذل كل ما في وسعه لتحقيق التعاون الوثيق بين الحزب الحاكم والحكومة ومكتب الرئاسة، كما سيبذل جهوده لتحسين الوضع الاقتصادي الكوري الذي يعانى حاليا من الركود.وتعهد أيضا بتنفيذ سياسات البلاد من خلال التعاون مع أحزاب المعارضة، وعرض اقتراحا لعقد اجتماع بين رؤساء الأحزاب السياسية الخمسة في أسرع وقت ممكن دون شروط مسبقة.