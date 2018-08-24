70 % من الكوريين الجنوبيين يؤيدون مصادقة البرلمان على بيان بان مون جوم

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عبر أكثر من 70% من المواطنين الكوريين الجنوبيين عن تأييدهم لمصادقة البرلمان على ما ينص عليه بيان "بان مون جوم" الصادر في ختام محادثات القمة بين الكوريتين في شهر أبريل الماضي.وطبقا لاستطلاع للرأي أجرته شركة "غالوب كوريا" يومي الحادي والعشرين والثاني والعشرين من أغسطس الجاري على حوالي 1000 من المواطنين البالغين، أجاب 71.5% من المشاركين بأنهم يؤيدون خطوة مصادقة البرلمان على بيان "بان مون جوم"، بينما بلغت نسبة المعارضة 13.6%.وكان رئيس البرلمان "مون هي سانغ" قد أكد في تصريح للكي بي إس على ضرورة أن يحصل البيان على مصادقة البرلمان مهما كانت الظروف، مشيرا إلى احتمال إجراء تصويت في البرلمان بهذا الشأن إذا لم تتمكن الأحزاب السياسية من التوصل إلى اتفاق على المصادقة على بيان "بان مون جوم".وبلغ هامش الخطأ في الاستطلاع زائد وناقص 3.1%.