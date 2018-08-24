تقرير يطالب بإيجاد حل لزيادة شيخوخة أعضاء الأسر المشتتة في الكوريتين

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شدد تقرير رسمي على ضرورة إيجاد حل لزيادة شيخوخة المشاركين في برنامج لم شمل الأسر المشتتة في الكوريتين.واشار التقرير إلى أنه تم لم شمل أعضاء 170 أسرة مشتتة على مرحلتين في شهر أغسطس الجاري ، بينما ما زال يوجد أكثر من 56 ألف شخص من أعضاء الأسر المشتتة في الكوريتين على قيد الحياة ينتظرون الوقت الذي سيلتقون فيه بذويهم، ولكن تتجاوز أعمار 85% منهم مستوى 70 عاما.وكانت الكوريتان قد اتفقتا على ضرورة تنظيم جولات إضافية من برنامج لم شمل الأسر المشتتة، وعقد مباحثات خاصة بهذا الشأن بينهما.وقال رئيس منظمة الصليب الأحمر الكورية الجنوبية "بارك كيونغ صو" إنه قد اجتمع مع رئيس الوفد الكوري الشماالي المشارك في برنامج لم شمل الأسر المشتتة "بارك يونغ إيل" واتفق معه على تنظيم جولة أخرى من جولات لم الشمل في غضون هذا العام، حيث يتوقع تنظيم هذه الجولة في شهر أكتوبر القادم.وأضاف أن الجانبين سيبحثان إمكانية إجراء لقاءات بين الأسر المشتتة عبر بث بالفيديو وتبادل الزيارات بين أعضاء الأسر المشتتة لمساقط رؤوسهم.ويصل عدد المتوفين من أعضاء الأسر المشتتة بسبب شيخوختهم إلى حوالى 3 آلاف شخص سنويا.