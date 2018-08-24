الفريق الكوري الموحد لزوارق الكانو يفوز بميدالية ذهبية

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استطاع الفريق الكوري الموحد لسباق زوارق الكانو للسيدات الفوز بميدالية ذهبية ضمن دورة الألعاب الآسيوية المقامة حاليا في إندونيسيا، بعد أن قطع مسافة السباق البالغة 500 متر في دقيقتين و24 ثانية و788 جزءا من الثانية.وتعد هذه هي المرة الأولى التي يفوز فيها فريق رياضي كوري موحد بميدالية ذهبية في حدث رياضي دولي.كما فازت العداءة الكورية "تشونغ هيه" بالميدالية الذهبية في سباق قفز الحواجز بعد قطع مسافة 100 متر في 13 ثانية و20 جزءا من الثانية، محرزة بذلك أول ميدالية ذهبية لكوريا الجنوبية في ألعاب القوى.كما فاز اللاعب الكوري "تشون جونغ وان" بالميدالية الذهبية في سباق التسلق الرياضي بإحراز 6 نقاط.أما اللاعبتان الكوريتان "سا سول" و"كيم جا إين" فقد حصلتا على الميداليتين والفضية والبرونزية في سباق التسلق الرياضي للنساء.وبهذا تحتل كوريا الجنوبية المركز الثالث من بين الدول المشاركة في دورة جاكارتا للألعاب الآسيوية بإحراز 27 ميدالية ذهبية و30 فضية و37 برونزية.